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Adıyaman'da şaşkına çeviren olay! Tuvalete girince yılanla karşılaştı

İHA
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Giriş: 10.06.2022 09:49
Son dakika haberi... Adıyaman’da yaşayan bir vatandaş tuvalete girince şaşkına döndü. Musluk borusunun geçtiği delikten yılan çıktı. Bakın sonrasında neler yaşandı.
Tuvalete girince yılanla karşılaştı! Deliğin içinden... TUVALETE GİRİNCE YILANLA KARŞILAŞTI! DELİĞİN İÇİNDEN...

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