10 Haziran 2022, Cuma
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Adıyaman'da şaşkına çeviren olay! Tuvalete girince yılanla karşılaştı
Son dakika haberi... Adıyaman’da yaşayan bir vatandaş tuvalete girince şaşkına döndü. Musluk borusunun geçtiği delikten yılan çıktı. Bakın sonrasında neler yaşandı.