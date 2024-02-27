Adıyaman’da aile faciası: 3 can kaybı! Tartışmada ortalık kan gölüne döndü

Adıyaman'da aile faciası yaşandı. Akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

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