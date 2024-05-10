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Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:46
Güncelleme:10.05.2024 09:46
Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı
Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı
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