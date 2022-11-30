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Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar”

DHA
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Giriş: 30.11.2022 11:03
Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları devam ederken, arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.
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