Adana’da tarlasında petrol fışkırdı! “Eskiden 'deli' diyorlardı şimdi 'kral' diyorlar”

Adana'da toplam 14 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları devam ederken, arazisinde 3 kuyu bulunan Orhan Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman herkes bana 'deli' diyordu. Ama şimdi, 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.