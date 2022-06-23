23 Haziran 2022, Perşembe
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Adana'da petrol sevinci! Bölge halkı ihya olacak
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.