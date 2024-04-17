Adana’da nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklığın Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artarak 42 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

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