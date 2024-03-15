15 Mart 2024, Cuma
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Adana’da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya’da yakalandı!
Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.