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Adana’da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya’da yakalandı!

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Giriş: 15.03.2024 09:33
Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.
700 kilogram at ve eşek eti yakalandı!
700 kilogram at ve eşek eti yakalandı!
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