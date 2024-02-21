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“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!

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Giriş: 21.02.2024 16:41
Beşiktaş’ta iskelede oturan 2 gencin motosikletle gelen kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalanan saldırganların tutuklandığı öğrenilirken, saldırıya uğrayan gençle motosikletli saldırganın arasında “artistlik yapma” mevzusundan tartışma çıkması sonucu olayın gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.
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