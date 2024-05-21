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A Haber'in görüntüleri dünya basınında

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 16:45
Helikopter enkazına ilk ulaşan televizyon kanalı A Haber oldu. Dünya A Haber'in görüntülerini konuşuyor. Detayları A Haber dündar keşaplı aktardı.
A Haber’in görüntüleri dünya basınında
A Haber'in görüntüleri dünya basınında
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