A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu bu satırları okurken gözyaşlarına hakim olamadı: Göz kırpmaz can veririz biz bu vatan için...

Irak’ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimizin acısı dinmeden yüreklere ateş düştü. Canlı yayında o haberi seslendiren A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu'nun boğazı düğümlendi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Aynı bölgede dün de 6 kahramanımız şehit oldu. Hakurk'ta önceki gün 6 şehit verdiğimiz bölgede yine çatışmaya girildi. PKK'lı 16 terörist öldürülürken 6 askerimiz şehit düştü biri de yaralandı.

Önceki gün şehit olan Tokatlı Yasin Karaca'nın "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" mesajı duygulandırdı.

Haberi seslendiren A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu'nun o anlarda boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.