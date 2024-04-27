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AFAD duyurdu! Erzincan'da gece yarısı korkutan deprem

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 01:43
Son dakika... AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremin meydan geldiğini duyurdu.
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