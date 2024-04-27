Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi! D-130 trafiğe kapatıldı bölgedeki evler tahliye edildi

Kocaeli Gölcük'te benzin yüklü olan tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerdeki benzin yola saçılırken, patlama riskine karşı yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgedeki evler tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN