27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi! D-130 trafiğe kapatıldı bölgedeki evler tahliye edildi

Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi! D-130 trafiğe kapatıldı bölgedeki evler tahliye edildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 09:34
Kocaeli Gölcük'te benzin yüklü olan tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerdeki benzin yola saçılırken, patlama riskine karşı yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgedeki evler tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
İstanbul’da tarihe geçen kış!
İstanbul’da tarihe geçen kış!
Balıkçıların karadaki mesai başladı!
Balıkçıların karadaki mesai başladı!
İşte kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi!
İşte kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi!
Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem!
Erzincan'da gece yarısı korkutan deprem!
Apartman alevlere teslim oldu!
Apartman alevlere teslim oldu!
Küçükçekmece’de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Küçükçekmece'de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
Kış uykusundan uyanan ayılar görüntülenmeye başladı!
Kış uykusundan uyanan ayılar görüntülenmeye başladı!
Kalyon Holding’den bir imza proje daha!
Kalyon Holding'den bir imza proje daha!
Daha Fazla Video Göster