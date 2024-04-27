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Meral Akşener dönemi sona eriyor! İYİ Parti’de 3 isim yarışacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 27.04.2024 09:44
İYİ Parti'de Kurultay günü. İYİ Parti'liler yeni genel başkanını seçmek için bugün sandık başına gidecek. Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda üç isim yarışacak. Peki seçime saatler kala kulislerde neler konuşuluyor? Kim kimi destekliyor? Yeni genel başkan kim olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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