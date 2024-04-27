Tokat’ta esnaf kahvaltısı! Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi: Tokat yağlısı

A Haber Tokat'ta mahalle esnafının yıllardır süregelen toplu sabah kahvaltısına konuk oldu. İlde kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı Tokat yağlısı ile kurulan sofralarda esnaf hem leziz kahvaltılıkların hem de sıcak sohbetin tadına varıyor. A Haber ekibinden arkadaşımız Murat Onur da esnafın sofrasına misafir oldu. İşte tüm detaylar…

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