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Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor! Komşular buluşup birbirine yardım ediyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 27.04.2024 10:24
Erzurum'un köylerinde el ele veren kadınlar yıllardır haftanın bazı günleri buluşup imece usulü ekmek pişiriyorlar. A Haber ekibinden Esra Arpa ve kameraman Ömer Faruk Tavlaşoğlu Şenyurt Köyü’nde o anları ekrana getirdi.
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Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
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