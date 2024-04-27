Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor! Komşular buluşup birbirine yardım ediyor

Erzurum'un köylerinde el ele veren kadınlar yıllardır haftanın bazı günleri buluşup imece usulü ekmek pişiriyorlar. A Haber ekibinden Esra Arpa ve kameraman Ömer Faruk Tavlaşoğlu Şenyurt Köyü’nde o anları ekrana getirdi.

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