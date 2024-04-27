27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi! Nihal Candan anoreksiye hastalığına yakalandı

Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi! Nihal Candan anoreksiye hastalığına yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 10:23
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. "Anoreksiya Nervoza" hastalığına yakalanan Nihal Candan tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporuyla tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
Kadınlar imece usulü ekmek yapıyor!
Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi!
Tutuklu fenomen Nihal Candan tahliye edildi!
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Kurultay günü! 3 isim yarışacak
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
Benzin yüklü tanker kaza yaptı alarm verildi
İstanbul’da tarihe geçen kış!
İstanbul’da tarihe geçen kış!
Balıkçıların karadaki mesai başladı!
Balıkçıların karadaki mesai başladı!
İşte kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi!
İşte kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi!
Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem!
Erzincan'da gece yarısı korkutan deprem!
Apartman alevlere teslim oldu!
Apartman alevlere teslim oldu!
Küçükçekmece’de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Küçükçekmece'de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster