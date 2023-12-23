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Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Sabah namazında büyük buluşma! Eller semaya dualar tüm şehitlere

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Sabah namazında büyük buluşma! Eller semaya dualar tüm şehitlere

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 saat içinde şehit olan 12 kahraman askerimizle tüm yürekler yandı. Kahraman Mehmehçiklerimize Allah'tan rahmet dileyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'şehitlerimiz için sabah namazında buluşuyoruz' mesajı verdi. İşte tüm detaylar...

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışma sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olurken, 16 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, sosyal medya hesabından duyurdu.

TOPLAMDA 12 KAHRAMAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

MSB önceki gün gelen 6 acı haber ailelere ateş düşürdü, Türkiye'nin yüreğini dağladı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimiz daha şehit düştü.

"ŞEHİTLER İÇİN SABAH NAMAZINDA BULUŞALIM" MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından kahraman Mehmetçiğimiz için sabah namazı bildirisi yayımladı. Erbaş, şehit askerlerimize dua etmek için sabah namazı davetini şu ifadelerle yaptı:

"Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz İnşallah.

Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum.
Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun."

Şehit babasından duygulandıran paylaşım!
Mehmetçik neden Pençe-Kilit bölgesinde?

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