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Balıkçıların karadaki mesai başladı! Tekne ve ağların bakım zamanı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 27.04.2024 09:27
Denizlerdeki av sezonunun bitmesiyle birlikte balıkçıların karadaki mesaisi başladı. Balıkçılar şimdi tekne ve ağlarının onarımını yaparak, yeni sezona hazırlanıyor.
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