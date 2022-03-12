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A Haber ekipleri kar nöbetinde! İstanbul’da neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 11:14
A Haber ekiplerinin kar nöbeti devam ediyor. İstanbul beyaz örtüye büründü, yollar buzla kaplandı. Sürücüler zor anlar yaşarken kapanan yolların keyfini çocuklar sürdü. İstanbul’da akşam saatlerinde gök gürültülü yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Ekipler alarma geçerken deniz ve hava seferleri iptal oldu. A Haber ekipleri İstanbul’un çeşitli noktalarında son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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