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A Haber depremin hissedildiği Kocaeli’de! İnsanlar kendilerini dışarıya attı

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 11:20
Son dakika haberleri… Marmara’da meydana gelen 5,1 ve 4,5 şiddetinde meydana gelen deprem Kocaeli’de hissedildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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A Haber depremin hissedildiği Kocaeli’de!
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