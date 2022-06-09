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Videolar Yaşam Videoları 9 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 9 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

9 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 9 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2022 15:45
Güncelleme:11.06.2022 11:26
Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 25 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sağanaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Meteoroloji hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Meteoroloji'den sağanak uyarısı gelirken, yağışların biteceği tarih de duyuruldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 9 Haziran hava durumu...
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