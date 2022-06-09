9 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 9 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 25 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sağanaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Meteoroloji hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Meteoroloji'den sağanak uyarısı gelirken, yağışların biteceği tarih de duyuruldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 9 Haziran hava durumu...