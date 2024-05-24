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8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.05.2024 20:14
Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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