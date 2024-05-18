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72 yaşındaki balcının hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 16:23
Kahramanmaraş'ta bal satan Nusret Sapsız, 30 yıl önce hileli bal sattığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Sapsız'ın balının hileli olmadığı o dönemde ispatlanmıştı ama 72 yaşındaki esnaf o dönem yaşadıklarını unutamadı.
72 yaşındaki balcının hikayesi
72 yaşındaki balcının hikayesi
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