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60 yıllık 'Hepşen Bakkal'! Mahalle kültürünü yaşatan bakkal

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 19:21
Büyük marketlerin açılmasıyla bakkal kültürü giderek zayıfladı. İbrahim eken ise babasından ona yadigar kalan 60 yıllık ‘Hepşen’ bakkalını hala ayakta tutuyor. Gelin o nostaljik bakkala götürelim sizi. İşte detaylar…
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