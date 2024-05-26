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400 yıllık harabe köyde "Airsoft"

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 13:26
Sivas'ta bulunan Emirhan köyü, 1980'li yıllarda göç vermeye başlamıştı. Haliyle kimse de kalmadı. Harabeye dönen köy, şimdilerde valilik izniyle "Airsoft" takımlarına ev sahipliği yapıyor.
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