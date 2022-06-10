10 Haziran 2022, Cuma
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40 yıl önce bıraktığı üniversiteden 63 yaşında mezun oldu!
Kütahya’da, ekonomik sorunlar sebebiyle 40 sene önce yarım bıraktığı üniversiteye af ile geri dönen 63 yaşındaki Üzeyir Aydın, 24 dersini verip, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği bölümünü bitirerek mezun oldu. Oldukça mutlu olduğunu ifade eden Aydın, “Kaldığım yerden devam ederim, diyordum ama müfredat değiştiği için 24 ders daha aldım, stajlarımı yaptım. Gençlere göre zor olsa da uyum sağlamaya çalıştım” şeklinde konuştu.