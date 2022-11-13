14 Kasım 2022, Pazartesi
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4 katlı binanın çatısında tehlikeli anlar
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine yatarak sıva yapan bir kişiyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çatıdaki tehlikeli sıva çalışmasının yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.