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4 ilde uyuşturucu operasyonu! 16 şüpheliden 15’i tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 01:46
Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş Merkez ve ilçelerinde piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda ekipler, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya ve Gaziantep’te belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 57 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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