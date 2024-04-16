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34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Giriş: 16.04.2024 14:13
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere’ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.
34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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