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3 ilde Karşıyaka tribün lideri ‘Dobo Metin’ operasyonu! Kanlı pusuda hayatını kaybetmişti

İHA
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Giriş: 10.06.2022 14:15
İzmir polisi Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan'ın uzun namlulu silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili 3 ilde operasyon düzenledi..
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