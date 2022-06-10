10 Haziran 2022, Cuma
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3 ilde Karşıyaka tribün lideri ‘Dobo Metin’ operasyonu! Kanlı pusuda hayatını kaybetmişti
İzmir polisi Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan'ın uzun namlulu silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili 3 ilde operasyon düzenledi..