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3 çocuk devlet korumasında! Sosyal medyada çocuklarına şiddet uyguladı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.04.2024 10:51
Sosyal medya platformunda karagül adlı kullanıcı adıyla canlı yayın açan kadın çocuklarına şiddet uygulamasıyla tepki çekmişti. 3 çocuk devlet korumasına alındı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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