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3 çocuk devlet korumasında! Gaziantep’te anne vahşeti

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 09:35
Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına 3 gün boyunca işkence ettiği belirlenen anne tutuklandı. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı. Ayrıntılyarı A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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