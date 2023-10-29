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29 Ekim’de kartpostallık görüntüler! Kanlı Ay tutulması böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 29.10.2023 10:17
Kanlı Ay tutulması yurdun farklı noktalarından ilgi ile izlendi. İşte yurttan ve dünyadan Kanlı Ay tutulmasından kartpostallık görüntüler...
29 Ekim’de kartpostallık görüntüler!
29 Ekim’de kartpostallık görüntüler!
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