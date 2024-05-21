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22 yaşındaki Selin’den 41 gündür haber yok! “Babama gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 21.05.2024 16:28
Manisa'da "babama gidiyorum" diyerek evden çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Anne kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek yardım istiyor.
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