22 yaşındaki genç kızın feci sonu! Kahreden olay: Bu bir cinayet

İstanbul Ataşehir'de korkunç bir kaza yaşandı. 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı. Şeker, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Damla Nur Şeker'in Ağabeyi Kenan Şeker ise isyan bayrağı açtı. Ağabey Şeker, "Ben buna trafik kazası diyemiyorum. Görüntüler de görüldüğü gibi bu bir cinayettir." dedi. Kaza anı ise kameralara böyle yansıdı.