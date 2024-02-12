20 yaşındaki işçi elini makineye kaptırdı! 3 parmağına 3,2 tazminat!

Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan bir işçinin üç parmağı kaptırdığı makinede koptu. Olay sonrası mahkemenin yolunu tutan işçi, işvereninden kaybettiği üç parmağına karşılık 3.2 milyon lira tazminat aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN