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20 yaşındaki işçi elini makineye kaptırdı! 3 parmağına 3,2 tazminat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 16:46
Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan bir işçinin üç parmağı kaptırdığı makinede koptu. Olay sonrası mahkemenin yolunu tutan işçi, işvereninden kaybettiği üç parmağına karşılık 3.2 milyon lira tazminat aldı.
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