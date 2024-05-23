23 Mayıs 2024, Perşembe
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20 gündür ağlamaktan gözyaşları kurudu! 96'lık Zeliha Nine 20 gündür balkonda evladını bekliyor
Bursa'da Uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın, 20 gündür kayıp. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha nine 20 gündür evinin balkonundan bir an olsun bile ayrılmadan onun geri dönmesini bekliyor.