2 yılın ardından umre ziyareti başlıyor

Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Milyonlarca kişi, Ramazan bayramından sonra umre ibadetini yerine getirebilecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, açıklamalarda bulundu.

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