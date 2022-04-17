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2 yılın ardından umre ziyareti başlıyor

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Giriş: 17.04.2022 13:55
Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. Hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Milyonlarca kişi, Ramazan bayramından sonra umre ibadetini yerine getirebilecek. Ayrıntılar A  Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, açıklamalarda bulundu.
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