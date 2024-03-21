2 tur teknesi alev alev yandı! Çevredeki diğer tekneler bölgeden uzaklaştırıldı

Antalya Alanya'da iki teknede yangın çıktı. Ekipler alevlerin diğer teknelere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin çabası sayesinde iki teknedeki yangın söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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