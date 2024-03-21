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2 tur teknesi alev alev yandı! Çevredeki diğer tekneler bölgeden uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 09:19
Antalya Alanya'da iki teknede yangın çıktı. Ekipler alevlerin diğer teknelere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin çabası sayesinde iki teknedeki yangın söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
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2 tur teknesi alev alev yandı!
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