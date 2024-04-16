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2 akrep yedi hayatını kaybetti! Yolcu otobüsünde fenalaştı...

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Giriş: 16.04.2024 12:58
Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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