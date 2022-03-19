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1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

DHA
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Giriş: 19.03.2022 10:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde lazer ışık gösterisi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
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