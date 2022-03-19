19 Mart 2022, Cumartesi
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.