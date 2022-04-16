16 Nisan 2022, Cumartesi
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15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor! Şaşkına çeviren olay
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 yıl önce görme yetisini kaybeden Ercan Turan (39) lastik tamirciliği yapıyor. 23 yıldır babasıyla birlikte çalıştığını, yüzde yüz görme engeli bulunduğunu söyleyen Ercan Turan, "Bu işleri, daha önce biraz görebildiğim için edindiğim el alışkanlığıyla rahat yapabiliyorum" dedi.