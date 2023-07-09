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15 Temmuz şehitleri anma koşusu

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 10:36
15 Temmuz şehitleri için Üsküdar'da vatan koşusu düzenlendi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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15 Temmuz şehitleri anma koşusu
15 Temmuz şehitleri anma koşusu
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