13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki! Banka detayı sır perdesini kaldıracak mı?
Zonguldak'ta elleri ile ayakları bağlı halde cansız bedeni ırmak kenarında bulunan Arif Baykal'ı kasten öldürmek suçlamasıyla yargılanan tutuklu zanlı Kadir Akbaş'ın yargılanmasına devam ediliyor. Cansız bedeni bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı belirlenen zanlı, önceki mahkemede "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" sözleriyle kendini savundu.