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11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu! 1 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı! 27 kişi gözaltında...

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Giriş: 05.03.2024 09:16
Güncelleme:05.03.2024 09:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” Operasyonlarında, 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu
11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu
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