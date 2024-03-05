05 Mart 2024, Salı
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11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu! 1 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı! 27 kişi gözaltında...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” Operasyonlarında, 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...