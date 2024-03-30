100 çocuktan 5’inde görülüyor! Çocuklarda şaşılık artıyor

Şaşılık ve çeşitli göz problemleri artık çok küçük yaşlarda da gözlemlenebiliyor. Uzmanlar sebebinin ise telefon tablet gibi cihazlara çok yakından bakmak olduğunu belirtiyor.

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