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10 ilde düğmeye basıldı! Çocuk istismarına geçit yok

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Giriş: 22.02.2024 14:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi şüphelisi 15 kişinin yakalandığını duyurdu.
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