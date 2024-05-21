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1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı otobüs kazasında korkunç detay

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 13:54
Güncelleme:21.05.2024 13:54
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada, kazaya karışan kamyon şoförünün ilk belirlemelere göre alkollü olduğu ortaya çıktı.
16 kişinin yaralandığı otobüs kazasında korkunç detay
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