Yerli ve milli test sistemi ilk kez A Haber’de! İşte Türkiye’nin ilk uçuş kontrol sistemi: Demir Kuş

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Demir Kuş" uçuş kontrol sistemini A Haber ekibi görüntüledi. Hürjet’in tüm testlerini Demir Kuş yapacak ve Milli Muharip Uçak için de kullanılabilecek.

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