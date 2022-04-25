25 Nisan 2022, Pazartesi
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Yerli ve milli test sistemi ilk kez A Haber’de! İşte Türkiye’nin ilk uçuş kontrol sistemi: Demir Kuş
Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Demir Kuş" uçuş kontrol sistemini A Haber ekibi görüntüledi. Hürjet’in tüm testlerini Demir Kuş yapacak ve Milli Muharip Uçak için de kullanılabilecek.