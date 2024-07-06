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Öğrenciler işaret dillini metne çeviren eldiven tasarladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 13:28
OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinden Emre Şola, Hüseyin Gazi Karabolat ve Semih Yılmaz işaret dilini metne çeviren eldiven geliştirdi. Öğrenciler araştırmaları neticesinde eldiven üzerlerindeki sensörleri büküldükçe direnç değeri değişen bir malzemeden kendileri yaptı. Tasarlanan eldivende kişi işareti yaptıktan sonra sensörler verileri alıyor. Bu veriler işaret dilindeki harf ve kelimelerle eşleşiyor ve mobil uygulamadan görsel çıktı sağlanıyor.
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